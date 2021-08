Come riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la trattativa che porterebbe Petagna alla Sampdoria potrebbe aprire un intreccio di mercato.

Infatti, proprio i blucerchiati sono vicini al ritorno di Keita Baldé dal Monaco: il Napoli, però, ha gli occhi sul calciatore ex Inter da mesi e continua a monitorare la situazione, proprio nel caso in cui Petagna dovesse definitivamente cambiare maglia. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.