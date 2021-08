La lista di nomi per l’attacco della Sampdoria si allarga sempre di più. In cima alla lista c’è sempre Andrea Petagna del Napoli, ma nelle ulitme ore l’affare si è bloccato a causa dei tentennamenti del Napoli e del ragazzo. Secondo Sky il presidente Ferrero, non riuscendo a convincere il presidente De Laurentiis a cedere il suo attaccante, avrebbe cambiato obiettivi. Infatti si sarebbe fiondata oltre che su Keita Balde anche su Haris Seferovic del Benfica