Rai – Retroscena di Venerato: il gol di Petagna è valso al Napoli 300mila euro

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista Rai, il gol di Petagna di ieri sera è valso al Napoli 300 mila euro.

Prima del match contro il Genoa, c’era un accordo totale tra il Napoli e la Sampdoria per il prestito gratuito dell’attaccante. In seguito al gol del numero 37 azzurro, però, Cristiano Giuntoli ha ottenuto da Massimo Ferrero 300 mila euro per il prestito oneroso, più 100 mila euro legati a gol e presenze in maglia blucerchiata. La rete che ha permesso al Napoli di ottenere la vittoria a Genova è valsa dunque anche 300 mila euro.