Ore calde in casa Napoli per la cessione di Andrea Petagna alla Sampdoria: il trasferimento ancora non è concluso e ogni momento è buono per le buona o la cattiva riuscita della trattativa. Le ultime notizie di Alfredo Pedullà:

“Petagna: non era fatta, non era fumata bianca, bisogna essere sempre prudenti. Non ha ancora deciso lui e neanche il Napoli. Di sicuro Spalletti vorrebbe tenerlo“.