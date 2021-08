Pedullà: “La Samp aspetta Petagna ma l’Atalanta tenta il sorpasso”

Alfredo Pedullà ha diffuso importanti novità di mercato in questi minuti su Petagna.

Come si evince dal suo profilo Twitter, il calciatore sarebbe conteso in questo momento tra Sampdoria ed Atalanta. A Genova giocherebbe titolare e questo è un fattore da considerare, a Bergamo tornerebbe a casa e giocherebbe in una squadra competitiva per raggiungere le prime posizioni.

Attualmente gli orobici stanno tentando di convincere il calciatore e di sorpassare così i blucerchiati.