Pedullà: “Ferrero sta contattando AdL, ma lui ha staccato il cellulare!”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Speciale Calciomercato, in onda su Sportitalia, in merito alla trattativa per la cessione di Andrea Petagna.

“Ferrero sta provando a contattare De Laurentiis, ma il presidente del Napoli ha staccato il cellulare ed è irraggiungibile. Domenica, prima della partita con il Genoa, Petagna era quasi un giocatore della Sampdoria. Il gol con il Genoa ha convinto Spalletti a fare in modo che il calciatore resti a Napoli. Durante questa giornata, ha cambiato più volte idea a proposito della sua permanenza o meno al Napoli, si sta cercando una soluzione”.