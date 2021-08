Il Milan è alla ricerca di un trequartista da affiancare a Brahim Diaz: tra i nomi, spunta un’offerta a sorpresa per Miranchuk e resta vivo il nome di Ounas.

I rossoneri, come riporta Sky Sport, hanno infatti presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta per il calciatore ucraino: difficile però che i bergamaschi si privino del calciatore. Le altre opzioni sono Messias e Ounas: per il calciatore algerino, però, il Napoli chiede molto.