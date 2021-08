È da poco iniziato il ritiro che accompagnerà l’Italia di Mancini nelle prossime due settimane, in vista delle tre sfide valide per la qualificazione al prossimo mondiale in Qatar.

Il ct azzurro ha dovuto rinunciare però a due giocatori: dopo Manuel Lazzari, anche Andrea Belotti lascerà il ritiro della Nazionale. L’attaccante granata ha rimediato un infortunio al perone dopo lo scontro con Martinez Quarta nel corso di Fiorentina-Torino e dovrà restare fuori almeno 4-5 settimane.