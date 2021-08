Gravina: “La riforma dei campionati è pronta. Tifosi negli stadi? Vi spiego il mio pensiero”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto a Radio Rai, dove ha trattato diversi temi:

“Serve una riforma dei campionati totale, partendo dalla Serie A e finendo ai dilettanti. Il progetto è pronto e non più procrastinabile, dobbiamo dare stabilità al sistema e lavorare sulle infrastrutture, per incrementare nuovi modelli di business. Pubblico negli stadi? Elemento fondamentale del nostro calcio, così come mantenere distanziamento e avere sempre la mascherina, oltre naturalmente al Green Pass, nonostante comprendo che in alcuni momenti della gara mantenere il sistema a scacchiera diventa complicato. La pandemia ha generato criticità importanti, abbiamo perso in tutti i settori tantissimi soldi, bisogna ripartire dai settori giovanili e valorizzare i nostri giovani nel massimo campionato”.