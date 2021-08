GdS – Il pareggio era il risultato più giusto, ma poi Petagna cambia la storia della partita

Sembrava una partita incanalata verso uno scialbo pareggio per 1-1 la partita del Napoli. Un pareggio che a tratti era anche giusto. Poi arriva Andrea Petagna che, con una zuccata di testa a cambia la storia del match del Napoli. Questione di centimetri, scrive la Gazzetta dello Sport, quelli che a volte fanno la differenza. Quelli che favoriscono il centravanti azzurro per anticipare Masiello e fare 1-2. Fatto sta che vincere anche quando il pareggio sembrava il punteggio più giusto, fa capire come ogni singolo abbia aiutato la squadra a portare a casa il risultato pieno, rendendo omaggio ad una delle leggi principali del calcio.