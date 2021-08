Il Napoli porta a casa altri tre punti in quel di Marassi con una prestazione tra alti e bassi.

E se è vero che l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra la rabbia agonistica e la caparbietà nel cercare a tutti i costi la vittoria, è indubbio allo stesso modo che il lavoro di Spalletti dovrà correggere ancora alcune lacune difensive. Ora la sosta per lavorare in tranquillità prima di ospitare la Juventus al Maradona per quello che è difatti il primo big match stagionale.