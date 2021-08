Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla trattativa per l’approdo di Andrea Petagna in blucerchiato ai microfoni di Sky Sport.

“Petagna ha un accordo con noi, vuole giocare con la Sampdoria, abbiamo mandato le carte al Napoli che non ce le ha rispedite. Non voglio litigare con De Laurentiis che vorrà il bene del calciatore, attendiamo una soluzione al più presto”.