Questi i risultati delle Eurorivali del Napoli nel Gruppo C di Europa League

Inghilterra: Il Leicester ha battuto il Norwich per 2-1 in trasferta (gol di Vardy e Albrighton). Il Leicester è ottavo in Premier League con 6 punti in 3 partite.

Polonia: Il Legia Varsavia è stato sconfitto per 1-0 in casa del Wisla Cracovia. Il Legia è 14esimo in classifica con 6 punti in 4 giornate

Nel campionato russo era prevista la sosta, quindi lo Spartak Mosca non è sceso in campo.