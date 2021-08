Il Milan avrebbe fatto un piccolo sondaggio per Adam Ounas nelle ultime ore.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, però, l’attaccante azzurro per Spalletti è incedibile e la cessione di Petagna non apre ad altre operazioni in uscita nel reparto offensivo. Ieri l’algerino è entrato bene in partita ed è stato uno dei fattore del match.