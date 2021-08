Giovanni Bia, agente del centrocampista del Genoa Cambiaso, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo assistito e della gara contro il Napoli. Le sue parole:

“Sognava di segnare sotto la gradinata sin da piccolo e ieri ci è riuscito contro una grande squadra come il Napoli. Per gli azzurri non è stato semplice, vista la grande prova del Genoa. Penso che il Napoli lotterà per lo Scudetto, il livello è equilibrato”.