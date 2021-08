Bagni: ”Napoli candidata numero uno per lo scudetto”

A Radio Marte nella trasmissione si Gonfia la rete è stato ospite l’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni. L’ex azzurro ha rilasciato dichiarazioni sul ruolo che potrà avere il Napoli in questa stagione. Ecco quanto detto:

”Il Napoli potrà lottare per lo scudetto. E’ la favorita, perchè non ha venduto i suoi top player. Ha il vantaggio di essere la stessa squadra dell’anno scorso, mentre le altre hanno cambiato un paio di cose. Si fa fatica a comprendere chi pensa che la Juventus sia la favorita numero uno per il campionato, in quanto la squadra subisce tanto e crea poco”.