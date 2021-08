Bagni: “Anguissa mi piace, è il profilo che serve al Napoli!”

L’ex difensore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato a Radio Marte del – quasi – nuovo acquisto azzurro André Zambo Anguissa.

“Anguissa? Notizia arrivata 4 mesi fa, l’identikit del giocatore che serviva è il suo, un mediano forte. E’ un buon giocatore, il Marsiglia non avrebbe speso tanti soldi per comprarlo anni fa (30 milioni, ndr). L’identikit è quello, pure Berge dello Sheffield come lui era retrocesso. Giocatore ottimo, in quella posizione abbiamo Demme e Lobotka che occupano la posizione con fisicità diversa, per me è stato un ottimo acquisto.