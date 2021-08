Questi ultimi giorni di mercato saranno infuocati. Il Napoli ha bisogno di un centrocampista, i nomi sono tanti ma trattative concrete non sono ancora iniziate.

Come riportato da Tuttosport la Sampdoria continua a spingere per Petagna, visto anche l’infortunio rimediato da Gabbiadini contro il Milan ed al Napoli continua a piacere Thorsby. Si potrebbe aprire una trattativa per lo scambio tra i due, anche se al momento non ci sono conferme in tal senso.