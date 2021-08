Altri tre punti conquistati e seconda vittoria in altrettante partite per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri espugnano Marassi grazie alla rete di Petagna al minuto 84.

Prestazione positiva per gli azzurri, ma il peggiore in campo per la redazione di MondoNapoli è Hirving Lozano. Il messicano è apparso sottotono sia da esterno d’attacco che da falso nueve. In attesa del ritorno del miglior Lozano, Spalletti si gode la prestazione di un ottimo Ounas.