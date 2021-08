Top&Flop – Il Napoli espugna Marassi, il migliore per MondoNapoli è…

Il Napoli espugna Marassi grazie alla rete di Petagna al minuto 84. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti vincono la seconda partita consecutiva e salgono a quota sei punti in classifica.

Prestazione positiva di molti azzurri, ma il migliore in campo per la redazione di MondoNapoli è Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è tornato ai livelli di un tempo e si è dimostrato un vero e proprio muro, sovrastando tutti gli attaccanti rossoblù.

Menzione doverosa anche per il match winner Andrea Petagna e per l’altro subentrato Adam Ounas, autori di aver cambiato la partita in positivo.