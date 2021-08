Spalletti pronto a schierare un nuovo tridente: la decisione su Petagna e Lozano

“Al momento ho un solo dubbio, e ve lo lascio”

Così Luciano Spalletti ieri in conferenza ha parlato della possibilità di vedere un attacco composto da Politano, Insigne e… uno fra Lozano e Petagna. Una scelta ardua provata per tutta la settimana, con movimenti, schemi e azioni. Insigne è stato adattato falso nueve con Lozano largo, ma spesso anche Petagna è stato povato da vice-Osimhen, essendo di fatto l’unica punta di ruolo per il tecnico. Secondo Tuttosport però Spalletti ha già scelto, e per mettere in difficoltà la difesa a tre del Genoa la scelta più giusta sembra Lozano, con Poliano e Insigne appunto falso nueve.