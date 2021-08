SOCIAL – Insigne: “Genoa? Vittoria da grande squadra”

Il capitano, in scadenza di contratto, continua a lanciare segnali di amore per i colori della sua città e della sua squadra. Non solo in campo, ma anche fuori da quel palcoscenico dove suda sempre la maglia azzurra. Il numero 24, alla fine del match vinto, ha commentato il successo con il Genoa per 2-1 ribadendo ancora il concetto di squadra, che è parso molto in campo. Lorenzo Insigne ha postato su Instagram una foto della squadra e ha scritto come didascalia: “Vittoria di cuore e spirito di sacrificio…ma soprattutto vittoria da grande squadra”. Di seguito il post dal profilo Instagram ufficiale del capitano: