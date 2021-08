Il Napoli ha già annunciato che farà ricorso per la squalifica di Victor Osimhen, squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro il Venezia. Come riportato da Il Mattino, il Napoli starebbe pensando di affiancare l’avvocato Mattia Grassani con un altro legale, così come accaduto con il ricorso per Juventus-Napoli.