Repubblica sulla Juve: “Puniti da un prodotto del vivaio”

A pungere la Juventus questa mattina dopo la brutta sconfitta di ieri nell’anticipo di Serie A anche Repubblica. Il quotidiano infatti fa il punto sulla gara malamente persa dai ragazzi di Allegri, fermi dopo due giornate ad 1 punto in classifica, e punta il focus su Leonardo Mancuso. Infatti il 7 dell’Empoli è stato un prodotto proprio del vivaio juventino, e per anni è stato gestito in prestito, allo scopo unico di ricavarci magari qualche plusvalenza ai fini del bilancio.

Tuttavia ad Empoli Mancuso ha trovato la stabilità, e appena ha potuto ha punito il suo passato, troppo ingeneroso con lui che non ha mai avuto la grande opportunità. Ieri la rivincita, un gol alla Juve che decide il match e tanta gioia nell’esultanza, quasi liberatoria, forse l’ha sognato per anni quel gol allo Stadium.