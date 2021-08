Victor Osimhen non sarà multato dalla società del Napoli dopo essere stato squalificato per due giornate a causa dell’espulsione rimediata contro il Venezia. L’attaccante nigeriano è stato graziato, ma dalla prossima volta il regolamento interno sarà severo per tutti. Come riporta La Repubblica, infatti, il Napoli non può permettersi di perdere pezzi se vuole competere ad alti livelli.