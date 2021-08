Dopo il successo del Napoli contro il Genoa per 2-1, stasera andrà in scena Milan-Cagliari. I rossoneri sono alla ricerca della seconda vittoria dopo quella contro la Sampdoria. Di seguito le scelte di Pioli e Semplici per la partita di questa sera:

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud