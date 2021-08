Lozano ala sinistra, nel 2019 avrebbe dovuto sostituire Insigne

Il Napoli contro il Genoa schiererà in campo il tridente leggero, formato da Matteo Politano, Lorenzo Insigne e Hirving Lozano. Il messicano torna titolare e lo fa nella sua posizione preferita, quella di ala sinistra d’attacco, mentre il capitano azzurro svolgerà il ruolo di falso nueve. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato anche un retroscena sui due: nel 2019, anno in cui fu acquistato Lozano dal PSV, sembrava che Lorenzo Insigne sarebbe dovuto andar via ed il messicano fu acquistato proprio per sostituire il campione d’Europa, ma le cose poi sono andate diversamente.