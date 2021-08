L’Inter non molla Meret per il dopo Handanovic: la situazione

L’Inter non molla Meret, anzi, tiene d’occhio il portiere del Napoli per il dopo Handanovic. Così il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato in copertina l’interessa della società nerazzurra per Alex Meret in vista dell’imminente futuro. Infatti non è detto che Handanovic continui ancora per diverse stagioni e la dirigenza corre ai ripari. Tra i tanti nomi posti sul tavolo oltre a quello del numero 1 azzurro anche quelli di Onana e Cragno. Al momento si tratta solo di un’interesse e non ci sono proposte ufficiali, continuando a tenere sott’occhio i talenti Radu, Stankovic e Brazao che crescono nel vivaio.

Intanto il Napoli lavora da più settimane con gli agenti di Meret per provare a prolungare il contratto e sancire ancora il patto fra i partenopei e il portiere ex Udinese.