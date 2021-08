Genoa-Napoli: il presente e il passato delle due squadre in tribuna oggi a Marassi

Arrivato nelle ultime ore a Genova, si è chiusa la telenovela che ha coinvolto Nikola Maksimovic. Dopo più di un mese di corteggiamento alla fine il serbo ha scelto il Genoa per ripartire. Lui che era stato anche accostato nuovamente al Napoli, ma alla fine si è ritrovato dall’altra parte, con la maglia rosso-blu sulle spalle e questa sera in tribuna guarderà la partita, da una parte il suo presente e dall’altra il passato.

Con il Napoli 99 presenze, 2 gol e 2 assist per lui contando anche quelle in Champions e in Europa Legue, oltre al campionato e alla Coppa Italia.