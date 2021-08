Fabian Ruiz festeggia sui social la vittoria in trasferta contro il Genoa per 2-1. Una vittoria importante che porta la firma anche dello spagnolo, che carica il sinistro e trafigge Sirigu. “Grinta e cuore per tre punti importanti in trasferta 💙E primo gol della stagione per me”, così su Instagram ha commentato la vittoria. Qui di seguito il post: