Alvino: “Cuadrado ed Osimhen episodio simile ma trattamento opposto”

La Juventus ieri è stata fermata in casa dall’Empoli ma c’è stato un episodio che continua a far discutere sui social; durante il secondo tempo infatti, Juan Cuadrado ha rifilato una manata in pieno volto al calciatore dell’Empoli Mancuso, episodio non sanzionato con alcun provvedimento disciplinare.

Carlo Alvino noto giornalista campano, ha messo un riflettore sull’accaduto sul proprio profilo Twitter. Le sue parole:

“Dedicato a quelli che… Osimhen ha sbagliato andava punito deve cambiare atteggiamento… ma facìteme ‘o piacere…”.