Zazzaroni contro Ronaldo: “È un campione a cui importa solo di se stesso, lo stimi ma non lo ami”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato sul quotidiano l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, spendendo parole forti nei confronti dell’ex centravanti bianconero. Ecco cosa scrive:

“Ronaldo non ha versato nemmeno una lacrima, a differenza di quello che ha fatto Messi. L’ex juventino ha salutato i compagni, i dirigenti e gli impiegati e poi è corso all’aeroporto, è salito sull’aereo e via, più veloce della luce verso l’infinito e oltre. Ha chiuso la sua avventura a Torino così come l’aveva aperta: scappando, la fuga gli è sempre piaciuta. Ronaldo era e resta il Marchese del Grillo del calcio mondiale: «lo so’ io e voi non siete un…». È perfezione estetica. Si è preso il diritto di farsi gli affari suoi a suon di gol e di titoli. Ronaldo si stima come campionissimo, ma non lo ami”