Verratti: “Vedo il Napoli un gradino sotto Juve e Inter! Pallone d’Oro? Se lo diamo a chi ha vinto tutto allora Jorginho”

Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato, tra le altre cose, della lotta Scudetto e del Pallone d’Oro. Le sue parole:

SULLA LOTTA SCUDETTO – “È una lotta tra Juventus e l’Inter. Un gradino sotto ci sono Milan, Napoli e Roma che si contenderanno la Champions. Mi fa piacere rivedere Mourinho e Sarri in Serie A“.

SUL PALLONE D’ORO – “Pallone d’Oro a Messi, Jorginho o Donnarumma? Donnarumma è giovane, ma gli auguro di cuore di vincerlo un giorno. Tra gli altri due va chiarito il tipo di scelta, perché se lo diamo a chi ha vinto tutto in Europa allora Jorginho, se lo diamo al più forte di tutti, a colui che in ogni partita fa divertire milioni di tifosi, me incluso, allora Messi lo vince finché gioca“.