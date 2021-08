Tuttosport – “Zielinski non è al top, quanto resterà fuori…”

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sul profilo di Piotr Zielinski.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il centrocampista polacco non abbia ancora recuperato dal dolore alla coscia destra rimediato domenica scorsa contro il Venezia.

Il giocatore partenopeo non ci sarà contro il Genoa per la seconda di campionato (29 agosto, ore 18:30, stadio Luigi Ferraris). Inoltre, dovrà rinunciare anche alla convocazione in Nazionale in vista delle due partite per la qualificazione a Qatar2022 contro Albania e San Marino.

Rientro, dunque, posticipato per Zielinski.