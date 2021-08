Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, Moise Kean sarà il primo acquisto della Juventus dopo la cessione di Cristiano Ronaldo. Dopo l’ultimo incontro di due giorni fa, il club bianconero è in contatto con l’Everton per riportare l’attaccante a Torino. L’obiettivo è quello di chiudere l’operazione nelle prossime ore. Dunque Moise Kean, dopo il prestito al PSG e la cessione all’Everton è pronto a ritornare in Serie A per dimostrare definitivamente il suo valore a tutto il calcio italiano.