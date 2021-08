Dopo la sfida contro il Venezia, le immagini di Lorenzo Insigne hanno fatto il giro del web. Il capitano azzurro in seguito all’espulsione di Osimhen ha richiamato l’attenzione dei propri compagni incitandoli a restare compatti. Inoltre dopo aver sbagliato il primo calcio di rigore, si è presentato nuovamente dal dischetto regalando il vantaggio al Napoli. Non sono mancati gli elogi di Luciano Spalletti nei confronti del numero 24. Lorenzo Insigne, a detta si Spalletti, sta svolgendo alla grande i compiti da capitano mandando messaggi importanti anche ai tifosi partenopei.

Ecco quanto dichiarato da Luciano Spalletti: “Il Napoli ha cominciato un percorso con l’obiettivo di fare cose importanti per se stesso e per la città. Insigne è uno di quelli che vuole aggiungere nuove giocate al manuale del calcio, gli viene naturale andare a prendersi un calcio di rigore dopo averne sbagliato uno. Il capitano è condannato a dover dare messaggi corretti ai compagni e a dover avere dei comportamenti di esempio per tutti i bambini che lo guardano da casa e dallo stadio. Lui sta facendo proprio questo e sta aiutando la squadra ad avere ambizioni importanti“.