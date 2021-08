L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio alla partita di domani tra Genoa e Napoli e a Hirving Lozano. Infatti, come riportato dal quotidiano, Spalletti sta pensando di far giocare il messicano come falso nueve. Come alternativa a Osimhen c’è anche Petagna che potrebbe entrare al posto di Lozano.