Napoli Primavera, prima vittoria per Frustalupi: 1-2 in casa del Bologna

È iniziato quest’oggi il campionato di Serie A Primavera. Dopo la promozione dello scorso anno, il nuovo Napoli di Nicolò Frustalupi comincia la stagione con una vittoria, avvenuta contro Bologna per 1-2.

Match iniziato in salita per gli azzurrini, che al 9′ subiscono gol da Raimondo: l’attaccante rossoblù salta Idasiak e gonfia la rete. Il pareggio arriva al 35′, con Ambrosino che segna su rigore. La squadra azzurra non demorde e a pochi istanti dalla fine del primo tempo trova anche il vantaggio: Spavone riceve il pallone da Ambrosino e di prima intenzione batte il portiere.