UFFICIALE – Nuovo acquisto per il Napoli Primavera: i dettagli

In attesa di capire se ci saranno ulteriori rinforzi per il Napoli in questa sessione di mercato, la dirigenza azzurra registra un colpo in entrata per la Primavera. Stando a quanto riportato dal sito ufficiale della Lega Serie A, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Pio De Marco in prestito dal Perugia. Il calciatore è un profilo interessante da seguire che andrà a rinforzare la Primavera di Frustalupi. La posizione in campo è quella del terzino sinistro nonché la zona dove il Napoli sta riscontrando più difficoltà negli ultimi anni.