Mondiale in Qatar – Koulibaly convocato dal Senegal per le qualificazioni

La Nazionale del Senegal ha comunicato sui propri canali ufficiali l’elenco dei convocati per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale in Qatar. Le partite in questione andranno in scena durante l’imminente sosta, e tra i 25 calciatori del gruppo allenato da Aliou Cissè rientra anche Kalidou Koulibaly. Di seguito la lista ufficiale:

Portieri: Alfred Gomis, Édouard Mendy, Seny Dieng.

Difensori: Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissè, Fodé Ballo Touré, Abou Diallo, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Abdouyaye Seck.

Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté, Mamadou Loum Ndiaye, Joseph Lopy, Moustapha Name, Krepin diatta.

Attaccanti: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Abdoulaye Sima, Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Habib Diallo, Sada Thioub.