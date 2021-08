Il Roma – Crippa: ” Il Napoli è forte, non deve temere nessuno…”

L’edizione odierna de Il Roma, riporta un’intervista rilasciata dal dirigente sportivo, Massimo Crippa.

L’ex centrocampista del Napoli all’epoca di Diego Armando Maradona, si sofferma sui sorteggi di Europa League e sulle avversarie che il club partenopeo dovrà affrontare. Sul girone dichiara: “Non è un girone modesto, ma in seconda fascia c’erano buone squadre. Spartak e Legia alla portata ampiamente, Leicester sfida insidiosa, ma non capisco perché temerli. Non è una big del calcio inglese, il Napoli è una squadra importante. È una sfida che si può affrontare con consapevolezza“.

Poi, breve parentesi su Spalletti e il suo operato: “È arrivato senza chiedere nulla, sta lavorando con la rosa che ha che può competere in questa Serie A e sta coinvolgendo tutti i giocatori. Spalletti non illude la piazza e quando legge nomi buttati a caso preferisce che rimangano i giocatori che già ha. Ha un gruppo già competitivo”.