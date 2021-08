Il Roma – Comincia il campionato Primavera! Il Napoli giocherà a Bologna

L‘edizione odierna de Il Roma dedica ampio spazio al campionato Primavera e al cammino del Napoli che giocherà contro il Bologna. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri, dopo una lunga cavalcata, sono tornati in serie A e puntano a rimanerci. Alla guida degli azzurrini c’è Nicolò Frustalupi, vice di Mazzarri al Napoli, che ha a disposizione molti fuori quota. Infatti troviamo tra le fila del Napoli giocatori come Costanzo, Spedalieri, Cioffi (quest’ultimo indisponibile causa Covid), Idasiak e Saco. La partita contro il Bologna sarà visibile su Sportitalia alle ore 14:30.