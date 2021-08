Il Mattino – Mercato Napoli: Giuntoli alle prese con il centrocampo

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sulle sue possibili trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il dirigente sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, stia lavorando per aggiudicare un centrocampista alla squadra di Luciano Spalletti.

Per il momento, lo sguardo è rivolto verso Morten Thorsby (Sampdoria) e Sander Berge (Sheffield United). Delle ipotetiche trattative, però, sarebbero complicate, visto che entrambi andrebbero via soltanto a titolo definitivo. Si valuta, dunque, l’idea di un prestito con il Saint Etienne per il profilo di Zaydou Youssouf o con la Fiorentina per Sofyan Ambrabat.

Gli ultimi giorni di mercato riveleranno se ci saranno degli sviluppi in merito a queste ipotetiche operazioni.