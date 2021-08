L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Genoa e Napoli e a Zielinski. Infatti, come riportato dal quotidiano, Zielinski non giocherà, a causa dell’infortunio riportato contro il Venezia, contro il Genoa. Il centrocampo, secondo il quotidiano, sarà composto da Lobotka e Ruiz con Elmas che giocherà in mediana.