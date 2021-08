Gazzetta dello Sport – Sfortunato Napoli! Il sorteggio poteva andare meglio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al sorteggio dei gironi di Europa League e al girone capitato al Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, da quest’anno solamente chi arriva primo andrà agli ottavi mentre i secondi del girone giocheranno uno spareggio con le terze dei gironi di Champions League. Quindi, per non avere altri impegni e per facilitare il percorso anche in campionato, gli azzurri devono battere il Leicester di Vardy e non devono assolutamente sottovalutare lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia.