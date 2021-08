L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato in uscita del Napoli e a Gianluca Gaetano. Infatti, come riportato dal quotidiano, a causa dell’infortunio di Zielinski potrà partire solamente lunedì. Il giocatore andrà in prestito alla Cremonese dove ha già giocato lo scorso anno.