Gianluca di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha comunicato sul proprio sito che Maksimovic sta svolgendo le visite mediche per approdare al Genoa. Il difensore ex Napoli firmerà un quadriennale con la squadra di Preziosi e lascia gli azzurri dopo 99 presenze in 4 anni e mezzo.