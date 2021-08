Del Genio: “Il Napoli non è da scudetto! Ecco chi giocherà in attacco a Genova”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della gara di domani contro il Genoa e della possibile formazione degli azzurri. Le sue parole:

“Non penso che Insigne giocherà falso 9 perché è troppo importante sulla fascia sinistra, soprattutto se ci sarà Elmas titolare a centrocampo. Credo che Spalletti sceglierà quello che starà meglio tra Petagna e Lozano. Personalmente preferirei vedere Lozano da centravanti perché Petagna potrebbe essere utile nei minuti finali, quando c’è bisogno di tenere palla, sempre che la partita si metta bene sin dall’inizio”.

SULLO SCUDETTO – “Il Napoli non è per niente attrezzato, ma può sicuramente lottare per il quarto posto, sempre che la società completi la rosa”.