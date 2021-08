Corsa Scudetto – Per Spalletti l’addio di Ronaldo non cambia le gerarchie: sarà corsa a 7 per il titolo

Sarà corsa a sette per lo Scudetto. Non cambia la visione di Luciano Spalletti sulla corsa al titolo dopo che campioni del calibro di Lukaku e Cristiano Ronaldo hanno detto addio al nostro campionato. Il tecnico del Napoli, interrogato sulle gerarchie Scudetto dai giornalisti presenti nella sala stampa del Konami Training Center, ha detto la sua su quelli che saranno i fattori decisivi per il tricolore da qui a fine campionato:

“La Serie A perde un campione dal quale c’è tampo da imparare, ma gli equilibri non cambiano, ci sono tanti altri campioni e per la vittoria del campionato contano anche altri fattori. Ci sono 7 squadre di livello superiore rispetto alle altre, ma dovranno dimostrarlo sul campo… Sarà il comportamento partita dopo partita che determinerà la forza di una squadra, nel lungo periodo sarà determinante la forza della rosa piuttosto che avere la squadra più forte perché sarà un anno duro in cui di difficoltà ce ne saranno tante lungo il cammino”.