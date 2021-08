CdS – Spalletti lavora sulla formazione da schierare contro il Genoa

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla sua seconda giornata di campionato contro il Genoa (29 agosto, ore 18:30, stadio Luigi Ferraris).

Il quotidiano, riporta l’idea della probabile formazione che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, ha in mente per la trasferta degli azzurri. In porta Meret; in difesa linea a quattro con Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui. Per quanto riguarda il centrocampo, dentro Fabian Ruiz, Lobotka ed Elmas (sostituirà Zielinski infortunato), mentre in attacco il tridente Politano, Insigne, Lozano.

Queste, dunque, i possibili schieramenti in campo.